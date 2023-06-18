  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan zina çıkışı

Fransız otomobil devi Renault haziran ayı fiyatları şoke etti: Türkiye için asgari en ucuz otomobil ücreti

Cihat Yaycı'dan Türkiye için tedirgin eden uyarı: İçime kurt düşüren bir şeyler var hem de dibimizde oluyor

CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten CHP açıklaması: Ne kadar utanç verici

CHP'li Veli Ağbaba Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açtı

Çin, ekonomideki yavaşlamaya karşı yeni tedbir yapma kararı aldı, duyurdu! Devlet yetkilileri izni verdi

Yapay zeka yeni asgari ücreti duyurdu! Yanlış duymadınız, yapay zeka açık açık rakam verdi

Doları olan dikkat! Film gibi olay: dolandırıcılık yapmak için sahte dolarla teşvik edici plan, haber geldi

Çin devlet yetkilileri apar topar İstanbul’a geldi! Türkiye'de yapmak için talip olduklarını duyurdular

ABD'li dev için ABD’de F-35 krizi! Pilotlar gerçeği açıkladı, isyan etti: Goril gibi, genelinde elektrik harcıyor
Yerel Baraja düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Baraja düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-18 09:15:00 -
Baraja düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçede bulunan Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Barajı'na bir otomobilin düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobilde bulunan Burhanettin D.'nin (36) cansız bedeni barajdan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23