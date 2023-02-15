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Aktüel "Baraj patladı" yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal
Aktüel

"Baraj patladı" yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal

"Baraj patladı" yalanıyla depremzedeler arasında paniğe yol açan ve hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur yeni bir skandala daha imza attı. Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin" sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 16:41:00 - 2023-02-15 16:43:47

Geçtiğimiz günlerde Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı.

Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız "Yarseli Barajı patladı" iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Büyük tepki toplayan Uğur, yeni bir skandala daha imza attı.

Oğuzhan Uğur paylaştı

Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin" sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

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Yorumlar

antalya

Yav çok kaşınıyorsun.var başına gelecek bir şey .hayırlısı.

CcC

Bu adamın bu ülkeye sizden daha çok faydası var.
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