Baradar, Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü

Bölgedeki yabancı güçlerin ayrılması ile birlikte Afganistan'daki varlık alanını genişleten ve başkent Kabil'e giren Taliban, yönetimi ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, olası çatışmaları önlemek ve kan akmaması için ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Kaos ortamının hakim olduğu ülkeyi yönetecek olan Taliban ise dün bir basın toplantısı düzenledi. Taliban, şeriat çerçevesinde insan haklarına ve kadın haklarına saygılı olacaklarını açıkladı.

Baradar Afganistan'a döndü

Afganistan'da kontrolü iyice eline alan ve bazı kesimler tarafından Kasap Baradar lakabı takılan Molla Abdülgani Baradar ve heyeti, dün gece Katar'dan Kandahar'a iniş yaptı. 20 yıl sonra ilk kez ülkeye giriş yapan Baradar'ın destekçileri sloganlar atarak sevinç gösterisi yaptı.

Lider olması bekleniyor

Taliban'ın kurucularından biri olan ve ölmeden önce Molla Ömer'in en güvendiği isimlerden biri olan 53 yaşındaki Baradar'ın ülkenin yeni lider olması bekleniyor. Taliban sözcüsü Naim ise, "Bu akşamüstü Molla Baradar'ın önderliğindeki Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzey bir heyet Katar'dan güzel ülkemize geldi ve Kandahar Havalimanı'na indi" açıklamasını yaptı.

Doğumundan sonra Taliban'ın kurulduğu Kandahar'da büyüyen Baradar 1996'dan 2001 yılına kadar ülkeyi yöneten Taliban'da farklı görevlerde bulunmuştu.

ABD'nin müdahalesi sonrasında kaçan Baradar daha sonra Pakistan'da hapis yattı. Üç yıl önce ABD hükümetinin talebiyle serbest kalan Baradar o zamandan beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyordu.