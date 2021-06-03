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Gündem Bar ve pavyonların kapalı olması üzerinden iktidarı hedef alanlara çok sert tepki: Saat 22:00'dan sonra gidin evinizde zıkkımlanın
Gündem

Bar ve pavyonların kapalı olması üzerinden iktidarı hedef alanlara çok sert tepki: Saat 22:00'dan sonra gidin evinizde zıkkımlanın

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, bar ve pavyon gibi mekanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması üzerinden iktidarı hedef alanlara çok sert ifadelerle seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 23:19:00 - 2021-06-04 00:22:49

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, bar ve pavyon şeklindeki mekanların koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması üzerinden AK Parti iktidarını 'İnsanların yaşam biçimlerini engelliyorlar' sözleri ile eleştirenlere seslendi: "Saat 10'dan sonra gidin evinizde zıkkımlanın."

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Yorumlar

Veli.

Ulan fatih herkes senin gibi olmak zorundamı burası laik bir cumhuriyet.
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zakkum

Ekmeğin içimden falan bazen kaza ile fare leşi çıkıyor; rakıdan şaraptan niye çıkmaz anlamadım
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