Bar ve pavyonların kapalı olması üzerinden iktidarı hedef alanlara çok sert tepki: Saat 22:00'dan sonra gidin evinizde zıkkımlanın
Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, bar ve pavyon gibi mekanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması üzerinden iktidarı hedef alanlara çok sert ifadelerle seslendi.
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Gazeteci Fatih Uğurlu, bar ve pavyon şeklindeki mekanların koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması üzerinden AK Parti iktidarını 'İnsanların yaşam biçimlerini engelliyorlar' sözleri ile eleştirenlere seslendi: "Saat 10'dan sonra gidin evinizde zıkkımlanın."