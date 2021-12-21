Banyodaki tıkanıklık nasıl giderilir, yöntemleri neler

Tıkalı banyo gideri dendiğinde, aklımıza birçok seçenek gelmelidir. Çünkü banyolarda yer süzgeçleri, küvet giderleri ve duş giderlerinin tümü bunun kapsamı içindedir. Bu durum suyu çekmeyen gider olarak banyolarda karşımıza çıkar. Bunun için elbette birbirinden farklı birçok sebep ve buna bağlı gelişen gider tıkanmaları vardır.

Tuvaletin tıkanması durumunda açma işlemi yapmadan önce tuvaleti neyin tıkadığını öğrenmek çok önemlidir.

Tıkanma sonrasında tuvaletlerin açılmasını sağlamak için şu yöntemleri uygulamalısınız.

Tuvalet tıkanması halinde bez, sünger ya da oyuncaklar en çok tıkanmasına neden olacaktır. Bu halde koku aşırı yoğun olmaya başlar daha sonrasında ise su zamanla yavaş gitmeye ve daha sonrasında ise hiç gitmemeye başlayacaktır. Bu durumda eldivenlerinizi takın ve mümkünse elinize bir poşet geçirdikten sonra eldiven takmalısınız. Kokunun çok yoğun olması sebebiyle muhakkak ağzı kısmınıza bir bandaj koymalısınız. Elinizi tuvaletin içerisine sokmalısınız ve herhangi bir parçanın gelip gelmediğine dikkat edin. Bu durum biraz mide bulandırıcı gelebilir.

Fakat klozetin gider kısmını tıkamakta olan bir parça varsa bu yöntem sayesinde çıkaracaksınız. Çıkardığınız parçayı çöpe atın ve ellerinizi birkaç defa bol su ve sabun ile yıkayın.

Lavabonun Açılması

10 litre kaynar su

1 su bardağı karbonat

Banyoda bulunan lavaboların borusu dayanıklı bir plastikten yapılmaktadır. Gider borusunun tıkanmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedeni tek tek aramak ya da boruyu değiştirmek yerine yapacağınız onu açmak olacaktır. Bunun için yapacağınız ilk yöntem marketten karbonat almak olacaktır. 1 su bardağı ya da lavabonuzda oluşan tıkanıklığın çok daha ciddi bir boyutta olması halinde daha fazla kullanmalısınız. Lavabonun gider kısmından içeriye doğru dökmelisiniz. Bu sırada 1 su bardağı kaynamış suyu yavaş hareketler ile birlikte üzerine dökün. 1 saat beklemelisiniz ve ardından üzerine 1 su bardağı daha kaynar su dökün. Ama çok yavaş hareketler ile birlikte bu işlemi uygulamanız gerekmektedir. En sonunda ise 10 litre kaynar su hazırlamanız gerekmektedir. 10 litre kaynar suyun yaklaşık olarak 2 litresini çok yavaş dökmelisiniz. Geri kalan 8 litresini ise bir anda lavabonun gider kısmına boşaltın. Bu işlem sonrasında büyük olasılıkla lavabonuzda bulunan borudaki tıkanıklık açılacaktır. Olurda bu yöntemi kullanmanıza rağmen açılmaması durumunda bir kez daha aynı işlemi gerçekleştirmeniz önerilmektedir.