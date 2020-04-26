Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca kişi hangi hallerde oruçlarının bozulacağını merak ediyor. Bu nedenle sık sık internette “Oruç hangi durumlarda bozulur?” , “Banyo yapmak orucu bozar mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Banyo yapmak orucu bozar mı? | Yıkanmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).