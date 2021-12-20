Banyo ve tuvalet temizliği için doğal çözüm yolları

Zahmetli ve sıkıcı banyo temizliğini kısa sürede, eğlenceli ve pratik hale dönüştürmek sizin elinizde. Banyonuzun her zaman temiz ve güzel görünmesini istiyorsanız, bunun sırrı düzenli temizlikte yatıyor. Banyonuzu günlük ufak temizliklerin yanı sıra 2 haftada bir derinlemesine temizlemeniz yeterli olsa da bazı temizlik kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. İşte işinize yarayacak doğal tariflerle temizlik yapma fırsatı...

Tuvalet aile banyoyu temizleme adına kullanılması gerekli olan kimyasal ilaçların kullanımları yerine ev ilaçlarının kullanımları daha sağlıklı olan alternatifler arasında bulunur. Hem kendini hem de çevresini önemseyen kişiler özellikle kimyasal olan ürünlerin tercihini yapmamalıdır.

Tuvaleti Temizlemek

% 9’luk şişe

Elma sirkesi

Su

Şişenin yarısına kadar sirke koyulur. Ardından üzerine su ilave edilir. Karıştırılan şişe kenarda 10 dakika kadar bekletilir. Sirke bu sayede suyla özleşir. Tuvaletin her tarafına sıkılır ve 30 dakika bu şekilde bekletilmelidir. Sirke küfü, pasları ve oluşan tüm kirleri temizleme konusunda faydalıdır. Sirke ayriyeten bakterilerin yok edilmesi adına fayda sağlar. Özellikle sprey şişe içinde kullanım yapılırsa tuvalette ulaşılması oldukça zor alanlara sıkılması sağlanır. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra tuvalet bir sünger yardımıyla temizlenir. Hatta su ile yıkanabilir.

Banyo Temizlemek

3 adet siyah çay poşeti

1 bardak kaynar su

Sprey şişe

1 bardak suyun içinde 3 adet poşet çay demlenir. Ardından süzüldükten sonra sprey şişe içine demlenen çay alınır. Çayın şişe içinde soğuması beklenmelidir. Bu karışım banyo fayanslarına, küvete, duşa kabine ve duvarlara sıkılır. Yarım saat boyunca bekletildikten sonra su ile banyo yıkanır. Su ile yıkanma olanağı bulunmuyorsa ıslak bezle durulama işlemi yapılması gerekmektedir. Özellikle fayansların parlaması konusunda oldukça önemli adımların elde edilmesini sağlar. Bu karışım ayrıca çam olan duşa kabinin çamlarının temizlenmesi adına oldukça faydalıdır.