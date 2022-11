Banyo temizlerken bunları mutlaka uygulayın! Tuvalet banyo temizliği püf noktaları: Doğal en iyi deterjan, gerekli malzemeler

En verimli tuvalet temizliği nasıl yapılır sizler için araştırdık.

Banyo Temizliği İçin Gerekli Malzemeler

Zorlu kirler ve kireç lekeleri banyo temizliğini zorlaştıran etkenlerin başında geliyor. Bir de tabii ki klozet temizliği var. Onun da hem hijyeni sağlanmalı hem de taşı bembeyaz parlamalı.

Kusursuz bir banyo temizliği için bazı temizlik malzemelerine ihtiyacınız olacak. İşte hızlı bir temizlik için mutlaka edinmeniz gereken banyo temizliği malzemeleri:

Çamaşır suyu

Krem temizleyici

Kir ve kireç sökücü

Yüzey temizleyici

Tuvalet banyo temizliği püf noktaları

Eğer kimyasal temizlik malzemelerini hayatınızdan çıkardıysanız sirke, karbonat ve Arap sabunu ile tüm banyoyu temizleyebilirsiniz. Aslında tüm banyo temizliği sirke ile yapılabilir. Musluklar, ayna, dolap içleri ve duşakabini sadece sirke ile temizleyebilirsiniz.

Klozeti ise sirke ve karbonat karışımıyla temizleyebilirsiniz. Dilerseniz eşit miktarda sirke ve Arap sabununu karıştırarak krem temizleyici elde edersiniz. Bu krem temizleyici ile ayna hariç tüm banyoyu temizleyebilirsiniz.

Tuvalet temizlemeyi çoğumuz sevmeyiz. Genel olarak insanların temizlerken en çok zorlandığı kısım banyo tuvalet temizliğidir. Ailemiz ve kendimiz için tuvaletteki bütün bakteriler ve mikropları öldürmek isteriz ancak temizlik malzemeleri çoğu zaman yeterli olmaz.

Banyo temizliği püf noktaları

Bundan sonra kötü ve ağır kimyasalları kullanmak yerine doğal malzemelerle en verimli temizliği yapabileceksiniz!

1. Ayna Ve Cam

Her diş fırçalama sonları aynada oluşan macun lekelerinden siz de sıkılmadınız mı? Eğer sıkıldıysanız ve kalıcı bir çözüm arıyorsanız doğru adrestesiniz!

Bu çözüm bir kaç tane çay poşetinden geçiyor. Sallama siyah çaylarınızı üç ya da dört tanesini bir bardak suyun içinde, suyun rengi tamamen siyaha dönene kadar bekletin.

Hazırladığınız suyu daha sonra sprey kutusuna boşaltın. Bu spreyi aynayı temizleyecek olduğunuzda kullanabilirsiniz. Bir kaç sprey aynaya sıkın ve mümkünse gazete kağıdıyla silin. İşte bu kadar basit!

2. Sabun Lekeleri

Tuvaleti pis ve lekeli görmek hepimizin sinirini bozar. Tonlarca para verdiğimiz ve üstüne zarar gördüğümüz kimyasalları kullanarak da tam çözüme ulaşamayabiliriz.

Bunun yerine doğal malzemeler kullanarak banyonuzu tertemiz yapmak istemez misiniz? Üstelik çok da uygun fiyatlara!

Tuvalet mermerlerini temizlemek için artık saatlerce uğraşmayacaksınız! Sizlere öyle bir yöntem vereceğiz ki hem çok pratik, hem çok uygun ve hem de sağlığa zararsız.

Sabunu ve sirkeyi aynı oranlarda karıştırın. Daha sonra hazırlamış olduğunuz karışımı temizlemek istediğiniz yere dökün ve bir sünger yardımıyla silin. Hem bakterilerden kurtulursunuz hem de sağlığınıza zarar vermemiş olursunuz!

3. Su Lekeleri

Musluk başlıkları zamanla suyun ve kirecin etkisiyle parlaklıklarını yitirirler ve pis bir görünüm kazanabilirler.

Her kirlendiğinde yeni bir musluk almak yerine bu basit ve uygun yöntemle başlıkları temizleyebilirsiniz.

Limonun yarısını kesin ve kestiğiniz limonu başlıklara sürün. Daha sonra biraz bekletip yıkayın!

4. Kireçlenmiş Su Lekeleri

Bazen limonla temizlense bile su lekeleri çıkmayabilir. Bunun sebebi oturan su ve kireç lekeleridir. Ama bu sizi umutsuzluğa sürüklemesin. Çünkü bunun için de bir çözümümüz var.

Bu gibi durumlar için ihtiyacınız olan şeyler sirke ve bezdir. Emin olun ki bu ikiliyle en zorlu lekeler bile hemen çıkacaktır.

Bezi sirkenin içerisine yatırın ve iyice sirkeyi emdiğinden emin olun. Daha sonra bu bezi muslukların üzerini kaplayın. Bu şekilde 10 dakika bekletin. Daha sonra musluğu yıkayın. Lekelerin geçtiğini göreceksiniz.

5. Diş Fırçası Kutusu

Diş macunu lekesi ve su birikintileri yüzünden, diş macunu kutuları gerçekten de çok mikrop biriktirir ve derinlemesine temizlemek çok zordur. Ama bu ipucuyla değil! Bundan sonra diş fırçası kutunuzu bulaşık makinesine atmayı deneyin ve tertemiz diş macunu kutusuna merhaba deyin!

6. Klozet Temizliği

Evet en zorlu temizlik yerlerinden biri daha! Klozetleri ne kadar temizlersek temizleyelim hiçbir zaman tam temizleyemeyiz. Fırça uygulasak da, ağır kimyasallar uygulasak da tüm köşelerine ulaşamayız. Artık çok basit bir yöntemi var!



Tuvalet su bölmesinin içerisine bir kap sirke dökün ve sifonu çekin. Daha sonra da fırçalayıp temiz su sifonunu çekin. İşte bu kadar!

7. Tuvalet Fırçası

Tuvaleti temizlemek için kullandığımız fırçayı temiz tutamazken, tuvaleti temizlemek mümkün müdür? Temizlik malzemelerimiz temiz olmazsa yaptığımız temizliğin de bir önemi kalmaz. Bu yüzden temizlik kadar, temizlik malzemelerin temizliği de çok önemlidir. Temizlemeyi sevmediğimiz tuvalet fırçalarını temizlemek için basit bir yöntemimiz var!

Fırça kutusunun içerisine biraz sirke ve koku ekleyin. Böylece hem fırça temiz kalacak, hem de her kullandığınızda tuvalet güzel kokacaktır.

8. Filtreler

Temiz tutulmayan filtreler çok tehlikeli olabilir. Biriken tüyler zamanla yangın çıkmasına sebep olur. Ne kadar temizlemek istesek de tam olarak temizleyemeyiz ve hep bir tıkanıklık olur.

Bunun yerine süpürge hortumunun ağzına bir kağıt havlu ile kapatın. Ve filtreyi süpürün. Böylece çektiğiniz tozlar kağıt havlunun üzerinde toplanacak ve filtre tam anlamıyla temizlenecektir!

Banyo Temizliği Nasıl Yapılır?

Banyo hijyen açısın evin en önemli bölümüdür. Bununla birlikte tıpkı mutfak gibi banyolar da hızlı bir şekilde kirlenir ve sık sık temizlenmeye ihtiyacı vardır. Peki hızlı banyo temizliği nasıl olur? İşte adım adım banyo temizliği:

Dağınıklığı Toplayın: Banyoyu temizlemeye nereden başlamalıyım diyenler için ilk adımı açıklıyoruz. Temizliğe geçmeden önce mutlaka banyodaki fazlalıkları toplayın. Dolap içlerine şöyle bir göz atın; tarihi geçen, artık kullanmadığınız veya bitmiş olan malzemelerin tamamını çöpe atın. Eğer banyoda kirli çamaşır veya ortamı dağınık gösteren eşyalar varsa, onları da toplayın. Temizliğe alan açmak için kirli sepeti vb. malzemeleri dışarıya çıkarın.

Fayansları Temizleyin: Bu aşamada zemindeki fayansları değil, duvardakileri temizlemelisiniz. Zeminin temizliği en sona bırakılmalıdır. Fayanslara kir ve kireç sökücü sıkıp uygun bir bezle temizleyin. Ardından kurulama gerektirmeyen bir bez yardımıyla duvarları durulayın.

Duşakabini ve Klozeti Temizleyin: Duşakabini ve klozeti temizlemeye geçmeden önce, her iki bölüme de deterjan sıkıp kirlerin yumuşaması için bir süre bekleyin. Bunun için marketlerde bu alanlar için özel olarak satılan deterjanları tercih edebilirsiniz. Dilerseniz krem temizleyici veya çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Kirler deterjan ile yumuşadıktan sonra her iki bölümü de iyice ovun. Sonrasında durulama ve kurulama aşamasına geçebilirsiniz.

Lavabo, Musluk ve Aynayı Temizleyin: Sıra geldi lavabo temizliğine… Lavaboyu temizlerken musluğu ve aynayı temizlemeyi unutmayın. Bu alanları temizlerken krem temizleyici veya Arap sabunu kullanabilirsiniz.

Zeminin Temizlenmesi: Son olarak zemini uygun bir bez ile silerek veya yıkayarak banyo temizliğini sonlandırabilirsiniz.

Banyo Temizliğinde Zaman Kazandıran 8 İpucu

Banyo temizliği, klozet, duşakabin, musluklar, ayna, dolap ve çekmecelerin temizliği anlamına gelir. Bu kadar çok alanın temizlenmesi ister istemez fazla zaman alır. Üstelik bu temizliğin sık sık yapılması gerektiğini düşününce, banyo temizliği içinden çıkılamaz bir hal alabilir.

Pek çok iş gibi banyo temizliğinin de bazı püf noktaları bulunuyor. Şimdi paylaşacağımız banyo temizliği pratik bilgiler ve önerileri sayesinde banyonuz her zaman temiz ve düzenli görünecek:

Tuvalet Kokusu Giderici 6 Doğal Çözüm

1) Banyodaki Fazlalıklardan Kurtulun

Biten diş macunu ambalajları, artık kullanılmayan diş fırçaları, taşan kirli sepetleri banyoda dağınık bir ortam oluşmasına sebep olur.

Banyo temizliğinde zaman kazanmak istiyorsanız ilk olarak bu alandaki fazlalıklardan kurtulmanız gerekir.

Öncelikle banyo dolaplarını kontrol etmenizi ve kullanmadığınız, artık çöpe atmanız gereken eşyaları ayırmanızı öneririz.

Kirli çamaşırları belli bir düzende yıkayın.

Lavabonun kenarlarındaki fazlalıkları kaldırın.

2) Düzenleyicilerden Yararlanın

Organizer olarak da bilinen düzenleyiciler her alanda olduğu gibi banyo düzeni ve temizliğinde de çok işe yarıyor.

Banyo dolaplarını ve çekmeceleri topladıktan sonra kalan malzemeleri gruplayarak düzenleyicilere yerleştirin.

Unutmayın tek tek duran malzemeler temizlik sırasında vakit kaybı yaşamanıza sebep olur.

Oysa düzenleyici kullanırsanız, çekmece ve dolap içlerini temizlerken düzenleyicileri kaldırıp altını silmeniz yeterli olacaktır.

3) Doğru Temizleyicileri Kullanın

Banyolarda her alanda farklı temizleyiciler kullanmanız gerekebilir.

Örneğin lavabo ve klozette beyazlatıcı etkisi olan temizleyiciler kullanmanız şarttır.

Tamamen cam olan bir duşakabinde ise su lekelerinin temizlenmesi gerekir.

Dolayısıyla her alandaki zorlu lekelere uygun deterjanlar tercih etmelisiniz.

Deterjanların temizleme güçleri de birbirinden farklıdır. Deneme yanılma yöntemiyle veya çevrenizin referansıyla sizi en çok memnun edecek markaları satın almanızı tavsiye ederiz.

4) Kurulama Gerektirmeyen Bezler Kullanın

Temizlikteki deterjanla ovma, durulama ve kurulama aşamaları sürecin uzamasına neden olur.

Günümüzde birçok markanın kurulama gerektirmeyen, hatta deterjansız kullanılan temizleme bezleri mevcut.

Bu bezlerden satın alarak sadece banyo değil tüm temizlik süreçlerini kısaltabilir, kalan zamanda ise çay veya kahve keyfi yapabilirsiniz.

5) Her Gün Hızlı Bir Banyo Temizliği Yapın

Sabah ya da akşam fark etmez ama mutlaka her gün 5 dakikanızı banyo temizliğine ayırın.

Banyodaki çöpü günlük olarak değiştirin. Aksi takdirde hoş olmayan kokular oluşabilir.

Zemini hızlıca süpürüp silin.

Son olarak ise klozet ve lavaboyu fırçalayın.

Bu düzen sayesinde banyonuz her gün tertemiz ve düzenli görünür.

6) Her Duş Sonrası Banyoyu Temizleyin

Duş alırken genellikle banyo ıslanır ve etrafa saçlar dökülebilir.

Her duş sonrasında banyoyu terk etmeden önce etrafı hızlıca temizlemeye özen gösterin.

Öncelikle duşakabini kurulayın. Böylelikle duşakabinde su lekeleri oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

Ardından eğer kurutma sırasında saçlarınız yerlere döküldüyse onları temizleyin.

Üstünüzden çıkardığınız kıyafetlerle havluları kirli sepetine atın veya hemen yıkayın.

Son olarak duş sonrası kullandığınız bakım ürünleri, saç kurutma makinesi ve şekillendirme aletleri gibi malzemeleri yerine yerleştirin.

Bu rutini düzenli olarak uygularsanız, sık sık derinlemesine banyo temizliği yapmanıza gerek kalmaz.

Duşakabin temizliği

7) Duşakabini Yağ Çözücü ile Temizleyin

Genellikle duşakabin için krem temizleyiciler, çamaşır suyu, Arap sabunu veya sirke ile karbonat ikilisi önerilir.

Elbette ki bu ürünleri kullanabilirsiniz ancak özellikle duş sırasında kullanılan sabun ve şampuanlar yağ içerdiği için duşakabinin zemininde yağ kalıntısı birikebilir.

Bunu önlemek için duşakabinin zeminine yağ çözücü sıkıp temizleyebilirsiniz.

8) Cam Duşakabini Bulaşık Makinesi Parlatıcısı ile Temizleyin

Güzel görüntüsü nedeniyle tamamen cam olan duşakabinler son yıllarda çok fazla tercih ediliyor.

Eğer sizin de duşakabininiz tamamen cam ise temizlik esnasında bulaşık makinesi parlatıcısı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bulaşık makinesi parlatıcısı bir yandan kirlerin yumuşamasını diğer yandan duşakabin camlarının pırıl pırıl parlamasını sağlar.

Eğer elinizin altında bulaşık makinesi parlatıcısı yoksa cam sil kullanabilirsiniz.

Dilerseniz temizlik sonrasında duşakabine su kaydırıcı sprey sıkabilirsiniz.

Böylelikle duş sırasında camlara su damlası sıçrasa bile duşakabin kirlenmez.

