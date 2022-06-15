Banyo temizlerken bunları mutlaka uygulayın

Ailemiz ve kendimiz için tuvaletteki bütün bakteriler ve mikropları öldürmek isteriz ancak temizlik malzemeleri çoğu zaman yeterli olmaz. Üzülmeyin çünkü en verimli tuvalet temizliği nasıl yapılır sizler için araştırdık. Bundan sonra kötü ve ağır kimyasalları kullanmak yerine doğal malzemelerle en verimli temizliği yapabileceksiniz!

1. Ayna Ve Cam

Her diş fırçalama sonları aynada oluşan macun lekelerinden siz de sıkılmadınız mı? Eğer sıkıldıysanız ve kalıcı bir çözüm arıyorsanız doğru adrestesiniz!

Bu çözüm bir kaç tane çay poşetinden geçiyor. Sallama siyah çaylarınızı üç ya da dört tanesini bir bardak suyun içinde, suyun rengi tamamen siyaha dönene kadar bekletin.

Hazırladığınız suyu daha sonra sprey kutusuna boşaltın. Bu spreyi aynayı temizleyecek olduğunuzda kullanabilirsiniz. Bir kaç sprey aynaya sıkın ve mümkünse gazete kağıdıyla silin. İşte bu kadar basit!

2. Sabun Lekeleri

Tuvaleti pis ve lekeli görmek hepimizin sinirini bozar. Tonlarca para verdiğimiz ve üstüne zarar gördüğümüz kimyasalları kullanarak da tam çözüme ulaşamayabiliriz.

Bunun yerine doğal malzemeler kullanarak banyonuzu tertemiz yapmak istemez misiniz? Üstelik çok da uygun fiyatlara!

Tuvalet mermerlerini temizlemek için artık saatlerce uğraşmayacaksınız! Sizlere öyle bir yöntem vereceğiz ki hem çok pratik, hem çok uygun ve hem de sağlığa zararsız.

Sabunu ve sirkeyi aynı oranlarda karıştırın. Daha sonra hazırlamış olduğunuz karışımı temizlemek istediğiniz yere dökün ve bir sünger yardımıyla silin. Hem bakterilerden kurtulursunuz hem de sağlığınıza zarar vermemiş olursunuz!

3. Su Lekeleri

Musluk başlıkları zamanla suyun ve kirecin etkisiyle parlaklıklarını yitirirler ve pis bir görünüm kazanabilirler.

Her kirlendiğinde yeni bir musluk almak yerine bu basit ve uygun yöntemle başlıkları temizleyebilirsiniz.

Limonun yarısını kesin ve kestiğiniz limonu başlıklara sürün. Daha sonra biraz bekletip yıkayın!

4. Kireçlenmiş Su Lekeleri

Bazen limonla temizlense bile su lekeleri çıkmayabilir. Bunun sebebi oturan su ve kireç lekeleridir. Ama bu sizi umutsuzluğa sürüklemesin. Çünkü bunun için de bir çözümümüz var.

Bu gibi durumlar için ihtiyacınız olan şeyler sirke ve bezdir. Emin olun ki bu ikiliyle en zorlu lekeler bile hemen çıkacaktır.

Bezi sirkenin içerisine yatırın ve iyice sirkeyi emdiğinden emin olun. Daha sonra bu bezi muslukların üzerini kaplayın. Bu şekilde 10 dakika bekletin. Daha sonra musluğu yıkayın. Lekelerin geçtiğini göreceksiniz.

5. Diş Fırçası Kutusu

Diş macunu lekesi ve su birikintileri yüzünden, diş macunu kutuları gerçekten de çok mikrop biriktirir ve derinlemesine temizlemek çok zordur. Ama bu ipucuyla değil! Bundan sonra diş fırçası kutunuzu bulaşık makinesine atmayı deneyin ve tertemiz diş macunu kutusuna merhaba deyin!

6. Klozet Temizliği

Evet en zorlu temizlik yerlerinden biri daha! Klozetleri ne kadar temizlersek temizleyelim hiçbir zaman tam temizleyemeyiz. Fırça uygulasak da, ağır kimyasallar uygulasak da tüm köşelerine ulaşamayız. Artık çok basit bir yöntemi var!

Tuvalet su bölmesinin içerisine bir kap sirke dökün ve sifonu çekin. Daha sonra da fırçalayıp temiz su sifonunu çekin. İşte bu kadar!

7. Tuvalet Fırçası

Tuvaleti temizlemek için kullandığımız fırçayı temiz tutamazken, tuvaleti temizlemek mümkün müdür? Temizlik malzemelerimiz temiz olmazsa yaptığımız temizliğin de bir önemi kalmaz. Bu yüzden temizlik kadar, temizlik malzemelerin temizliği de çok önemlidir. Temizlemeyi sevmediğimiz tuvalet fırçalarını temizlemek için basit bir yöntemimiz var!

Fırça kutusunun içerisine biraz sirke ve koku ekleyin. Böylece hem fırça temiz kalacak, hem de her kullandığınızda tuvalet güzel kokacaktır.

8. Filtreler

Temiz tutulmayan filtreler çok tehlikeli olabilir. Biriken tüyler zamanla yangın çıkmasına sebep olur. Ne kadar temizlemek istesek de tam olarak temizleyemeyiz ve hep bir tıkanıklık olur.

Bunun yerine süpürge hortumunun ağzına bir kağıt havlu ile kapatın. Ve filtreyi süpürün. Böylece çektiğiniz tozlar kağıt havlunun üzerinde toplanacak ve filtre tam anlamıyla temizlenecektir!