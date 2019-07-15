Banyo havluları hangi sıklıkla yıkanmalı?

Yaz aylarında yoğun terlemenin de etkisiyle sık sık duş alınır. Duştan sonra ise kurulanmak için bornoz ya da havlu kullanılır. Banyodan sonra vücudun temiz olunduğu düşünüldüğü için kurulanmak için kullanılan havlular çoğu zaman yıkanmaz. Peki, her banyodan sonra havlular yıkanmalı mı?

“Klozet kadar kirli”

Güzel bir banyonun ardından kirli çamaşır giyer misiniz? Bu soruya, “Elbette, hayır” yanıtını verdiğinizi duyar gibiyim. Duştan sonra kirli kıyafet giymek korkutucu geliyorsa; banyodaki havluları incelemek için size bir mikroskop gerekebilir. Banyo sonrası kurulanıp bir kenara astığınız havlular nemden dolayı birçok bakteriye ev sahipliği yapar. Bu nedenle havluların, kirli kıyafetten hiçbir farkı yoktur. Hatta bazı uzmanlar yüzünüzü üç gün boyunca aynı havluya kuruluyorsanız, “Keşke yüzünüzü klozete soksaydınız. Orası daha az bakteri taşıyor” ifadelerini kullanır.

Hangi sıklıkla yıkanmalı?

Öncelikle duştan çıktıktan sonra kurulandığınız havlu ya da bornozu asarak kurutun. Havluyu doğruca banyo kapısının arkasına asmak hızlıca mikroplarla temas etmesine sebep olur. Bir havluyu kullandıktan üç gün sonra mutlaka yıkamanız gerekiyor.