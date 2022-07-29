Banyo fayansları nasıl temizlenir?

Doğal Ürün Desteği İle Temizlik

Banyo fayanslarının aralarındaki derzler zamanla kirlenerek kötü bir görünüm oluşturur. Aslında her gün temizlenir olsalar da bu derz araları kirlerin birikmesine yol açar. Dolayısıyla banyo fayanslarının temizliği için farklı yollar denenmelidir. Bu yolların başında da doğal ürünler geliyor.

Beyaz sirke hem doğal, hem ucuz bir temizleyicidir. Fayans temizliğinde de çok sık kullanılır. Bir sprey kabının yarısına beyaz sirke, diğer yarısına ise ılık su doldurulur. Birkaç dakika çalkalandıktan sonra fayanslara sıkılır. Ardından sert bir bez ya da bulaşık süngerinin sert tarafı ile ovulur. Fayanslarınızın ilk günkü kadar beyaz olduğunu görebilirsiniz.

Karbonat da yine banyo fayans temizliği için kullanılan diğer bir üründür. Bunun için öncelikle bir kaba 3 ölçek karbonat, 1 ölçek çamaşır suyu koyulur. Fayanslar su ile bir miktar ıslatılır ve ardından bu karışım kirli fayans üzerine bez yardımı ile uygulanır. Yaklaşık 20 – 30 dakika bekletildikten sonra biz bez ile fayanslar silinir ya da su ile durulanır. Karbonatın da en az sirke kadar banyo fayans temizliğinde etkili olduğunu göreceksiniz.

Derzler İlk Günkü Kadar Beyaz

Fayans aralarında bulunan derzler, en çok kirlenen noktalardır. Hatta çoğu zaman bu derz araları siyah bir renge bürünür. Derz temizliğinde başrol diş fırçasındadır. Özellikle sert kıllı bir diş fırçası derzlerin bembeyaz olmasına yardımcı olacaktır.

Bir kaba çamaşır suyu ya da fayans temizleyici eklenerek bir miktar su ile karışım hazırlanır. Ancak bu karışım hazırlanırken çok ağır kimyasallar kullanılması asla önerilmez. Çünkü ağır kimyasallar çamaşır suyu ile tepkimeye girdiğinde hem sağlığınız, hem de fayanslarınız için tehlike arz etmektedir. Karışım hazırlandıktan sonra fiş fırçası yardımız ile derzler ovulur. 1-yaklaşık 15 dakika bekletildikten sonra bol su ile durulanır. Bunun dışında Banyo fayanslarının temizlenmesi için ayrıca üretilen çeşitli organik deterjanlar da denenebilir.

LİMON VE KABARTMA TOZU İLE KARARN FAYANS ARALARINI TEMİZLEME

5 bardak suya, yarım fincan kabartma tozunu, bir sirke kabının çeyreğini ve 3 adet limon suyunu karıştırarak hazırlamış olduğunuz karışımı kararan derz aralarına dökerek fırça ile temizliğine başlayın. Ardından 30-40 dakika bekledikten sonra ılık su ile tüm yüzeyin temizliğini yapabilirsiniz.

Dip not: Diş fırçası, ulaşılması zor kirlerin ve lekelerin üstesinden gelmede yardımcınız olacaktır. Bunun eski diş fırçasını saklamakta veya yedek bir diş fırçası bulundurmakta fayda var.