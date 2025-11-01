Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik odasının banyosunda asılı halde bulundu.
Hakkında örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık dahil binlerce yıl hapis cezası talep edilen Özer’le ilgili soruşturma sürerken, cezaevi yönetiminin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Kamuoyunda ise ölümün nasıl gerçekleştiğine dair detayların açıklanması bekleniyor.