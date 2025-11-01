  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Türk pasaportu taşıyan katiller derhal tespit edilmeli. El Cezire bir bir deşifre etti

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Türkiye’den zırhlı kara aracı almak için Brezilya’dan geldiler!

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
Gündem Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı
Gündem

Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik odasının banyosunda asılı halde bulundu.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik odasının banyosunda asılı halde bulundu.

Hakkında örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık dahil binlerce yıl hapis cezası talep edilen Özer’le ilgili soruşturma sürerken, cezaevi yönetiminin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kamuoyunda ise ölümün nasıl gerçekleştiğine dair detayların açıklanması bekleniyor.

 

Katil sürüsü yok etmekten başka bir şey bilmiyor! Buldozerlerle tahrip ettiler
Katil sürüsü yok etmekten başka bir şey bilmiyor! Buldozerlerle tahrip ettiler

Dünya

Katil sürüsü yok etmekten başka bir şey bilmiyor! Buldozerlerle tahrip ettiler

Thodex'in kurucusu Faruk Özer ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Özer ölü bulundu

Gündem

Thodex'in kurucusu Faruk Özer ölü bulundu

Cezaevinde ölü bulunan Faruk Fatih Özer kimdir? Suçu neydi?
Cezaevinde ölü bulunan Faruk Fatih Özer kimdir? Suçu neydi?

Gündem

Cezaevinde ölü bulunan Faruk Fatih Özer kimdir? Suçu neydi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23