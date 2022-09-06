Bankamatik memuru Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkartıldı!

Yeniakit.com.tr

TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün'ün, Tezcan Karakuş Candan hakkında bankamatik memuru olduğu şikayetinde bulunmasından sonra, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan'ın, göreve başladığı CHP'li Çankaya Belediyesi'nde 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekildi.

İmza takip cetveli de boş çıktı!

Candan'ın belediyeden 11 bin lira maaş aldığı ifade edildi. 28 yıl 6 aydır belediyede görevde bulunan Tezcan Karakuş Candan'ın bugün aldığı maaş üzerinden belediyeden aldığı maaş hesaplandığında bugüne kadar 3 milyon 762 bin TL aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin raporunda; Tezcan Karakuş Candan'ın 2014 yılından itibaren gerek TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevi gerekse Atılım Üniversitesinde ders vermesi nedeniyle görevini ihmal ettiği, her ne kadar Atılım Üniversitesinde ders vermesi için onay alınmış ise de ders saatleri dışında belediyedeki görevi başında olması gerekirken Dış İlişkiler Müdürlüğü'nde bulunan imza takip cetvellerinde 109 tam gün, 217 yarım gün imzası olduğu, buna karşın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev yaptığı süre içerisinde imza takip cetvellerinin imzasız olduğu, bu nedenle görevine gelmediği kanaatinin oluştuğuna dikkat çekildi.