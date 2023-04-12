Bankalarını satıp altına yatıran dünyaca ünlü milyarderin son tahmini ortalığı karıştırdı: Bir kumar var
Geçtiğimiz sene bankalardaki hisselerini satarak altın madenciliği şirketi olan Barrick’in yüzde 1,2’sini satın alarak dünya gündemine oturan ünlü milyarder Warren Buffet, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin konusunda dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Bugün CNBC’ye verdiği bir röportajda efsanevi yatırımcı ve Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett, “piyasada yatırımcılar tarafından bir kumar patlaması yaşandığını” ve “Bitcoin’in bir kumar tokeni olduğunu” söyledi.
Buffett, geçmişte Bitcoin hakkındaki şüphelerini defalarca dile getirmiş, onu “fare zehri” olarak adlandırmış ve asla BTC satın almayacağını söylemişti. Ayrıca, somut veya faydalı bir şey üretmediği için BTC’de herhangi bir değer görmediğini söylemişti.
Buffett Nisan 2021’deki Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısında BTC hakkında şunları ifade etmişti:
“Önümüzdeki yıl ya da beş veya 10 yıl içinde yükselir ya da düşer, bilmiyorum. Ama emin olduğum tek şey, hiçbir şey üretmediği. Bunun içinde bir büyü var ve insanlar pek çok şeye büyü atfediyor.”
Bitcoin’i küçümsemesine rağmen Buffett, müşterilerine kripto hizmetleri sunan Brezilyalı bir dijital banka olan Nubank’taki hissesi aracılığıyla BTC’ye dolaylı olarak yatırım yapmış durumda. Buffett’ın Berkshire Hathaway şirketi Haziran 2021’de Nubank’a 500 milyon dolar yatırım yaparak şirketin %2.3 hissesini satın almıştı.
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Kaynak: bitcoinsistemi
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