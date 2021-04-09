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Ekonomi Bankaların yeni çalışma saatleri Hangi banka hangi saatlerde çalışacak?
Ekonomi

Bankaların yeni çalışma saatleri Hangi banka hangi saatlerde çalışacak?

Bankaların yeni çalışma saatleri değişti. Koronavirüs salgınında son günlerdeki vaka sayısındaki artıştan dolayı 81 ilde yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu tedbirlerden birisi de bazı bankaların çalışma saatlerinin değişikliği oldu. Peki, Hangi banka hangi saatlerde çalışacak? İşte banka banka yeni çalışma saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-09 17:25:00 -
Bankaların yeni çalışma saatleri Hangi banka hangi saatlerde çalışacak?

Günlük 55 binlere ulaşan koronavirüs vakaları sonrası ülkemizde yeni tedbirler bir bir devreye girmeye başladı. Onlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri oldu. Bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...

Bankaların yeni çalışma saatleri

Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişiklik olduğunu duyurdu.

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

AKBANK

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

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