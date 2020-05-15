Bankaların yapılandırmada haksız uygulamalarına idari para cezası verildi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bankalara ilişkin şikayetler üzerine idari para cezası yaptırımları uyguladı.

BDDK, bankalara yapılan uyarıların ardından savunmalarının değerlendirilmesi sonucunda 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulamıştı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre idari para cezası uygulamalarında salgın döneminde makul tutum ve yaklaşımın dışına çıkan işlemler öne çıkıyor.

Kaynaklara göre, BDDK, idari para cezalarında öteleme veya yapılandırma taleplerindeki haksız uygulamalara dikkati çekiyor. Kaynaklar, 30 günden az gecikmesi bulunduğu halde müşterilerin öteleme veya yapılandırma taleplerinin karşılanmadığını belirtti.

Öteleme sonunda tahakkuk eden tüm faizin tek seferde balon ödeme yoluyla tahsilinin öngörülmesi de idari para cezasına tabi uygulamalar arasında gösterildi.

Müşteriye ertelenecek taksitler için ayrı bir ödeme planı sunulması veya taksitin eşit taksitlere yayılması gibi seçenekler sunmayan bankalar da idari para cezasıyla karşılaştı.

BDDK, 17 ve 19 Mart 2020 tarihli kararlarıyla kredilerin takip hesaplarına atılması için geçmesi gereken gecikme süresini 180 güne uzatmıştı. Nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere ilave finansman desteği sağlanması ve bunlara kullandırılan kredilerin müşterilerin talebi halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi ve yeniden yapılanması dahil gerekli kolaylıkların sağlanması istenmişti.







- Müşteri ayrımcılığına idari para cezası uygulandı





Bankacılık kaynaklarına göre 15 bankaya verilen 19 milyon 650 bin TL idari para cezasında müşteri ayrımı uygulamaları da yer alıyor.

Kaynaklar, maaşını PTT'den alan emekli müşterilere kullandırılan kredilerin, KGF kefaletli, KOSGEB ve/veya diğer teşvikli kredilerin öteleme ya da yapılandırma taleplerinin kategorik olarak karşılanmadığı görülen bankalara idari para cezası uygulandığını belirtti.

Müşterilerin aksi yönde talepleri bulunmasına rağmen maaşlarının ya da düzenli gelirlerinin aktarıldığı hesapların tamamına veya büyük kısmına kredi ödemesi veya tedbir amaçlı bloke konulması ya da tahsilata konu edilmesi bir başka idari para cezası uygulama konusu oldu.

Kaynaklar, BDDK'nın bankalara ilişkin şikayetlere dair incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.



