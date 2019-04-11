Bankaların verdiği promosyonu almak caiz mi?

Bankaların emeklilere veya özel şirketlerin çalışanlarına maaş anlaşması karşılığında verdiği promosyonlar her daim gündemde olurken, bankaların verdiği promosyonları almak caiz midir? Emekli promosyonları caiz mi? Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Şenocak ve Mehmut Talu Hocaefendiler banka promosyanları hakkında ne diyor? İşte bankaların verdiği promosyonların caiz olup olmadığına ilişkin haberler.

Bankalar yarışa girdi, emekliye ödenen promosyon yükseldi. Bazı bankalarda promosyon için ödenen ücret 600 lirayı buluyor. 2020'de ise banka promosyonunun bin liraya çıkması bekleniyor. Peki bankaların verdiği promosyonlar helal mi? İşte detaylar...

Mehmet Talu Hocaefendi bankaların verdiği promosyonun caiz olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı. “Bankanın verdiği bu promosyon paraların alınması caiz değildir. Çünkü bu paralar hediye değil, faizdir. Maaşların banka üzerinden çalışanlara verilmesi anlaşması karşılığında verilen bir fazlalık olduğu için faizdir. Yani aslında bu promosyon, kurumun bankaya yatırdığı çalışan maaşlarının faizi olmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim ki gün geçtikçe ve konuyla alakalı sorular çeşitlendikçe, verilen fetvayı ve meseleyi tekrar gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Günümüzde irili ufaklı birçok resmi ve özel kurumlar çalışanlarına maaşlarını bankalar aracılığıyla ödemektedir. Zaten belli bir sayıda çalışanı olan kurumların maaşlarını elden ödemeleri yasal olarak mümkün olmamaktadır.”

Cübbeli Ahmet Hoca-Ahmet Mahmud Ünlü, banka promosyonlarına ilişkin, “Faizle muamele yapan bankalarla keyfi uygulamalar caiz değildir. Faiz almasada faiz müessesesini destekleme anlamında desteklediği için bankalarla işlem uygun ve caiz değildir. Sistem içerisinde sana ödeme yapılıyor maaşın falan, bu gibi şeylerde tabi senin tercih hakkın yoktur. Promosyon birikmiş bu promosyonla bankaya bırakmamalı neden bırakılmamalı o müesseseye destek olmamak için promosyon alınmalıdır. Promosyon alındıktan sonra fakir fukaraya verilmelidir. Kendi işinde kullanılmamalıdır.” diyor.

İhsan Şenocak ise “Sistem belli bankalarla anlaşmayı şart koşuyor. Bu para faiz hükmündedir. Bu para alınacak çünkü alınmazsa faizci sisteme katkı sağlanmış olunur. Fakat alındıktan sonra kendi ihtiyaçlarınız için kullanmayın. Bu para ancak kamu yararına harcanabilir. Fakirlere de verilmemelidir.” İfadesini kullanıyor