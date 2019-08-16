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Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de

BDDK, reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de

BDDK, reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirdi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL’lik sınırın 100 milyon TL’ye düşürdü.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:55
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