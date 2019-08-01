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"Bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasalar canlanacak"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ:- "Bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasalar canlanacak. Bakan Albayrak'ın da bu yönde açıklaması oldu. Faiz indiriminin reel sektörümüze ve ekonominin geneline etkisinin olumlu yansımasını, bunun iç piyasayı hareketlendirmesini umut ediyoruz. İstihdam ve yatırım tüm bunlardan olumlu etkilenecek"

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:39
"Bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasalar canlanacak"

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı faiz indiriminin ardından bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasaların canlanacağını belirtti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kurulun açıklamasına göre büyümeye yönelik iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma eğiliminin bulunduğunu ve bunun kademeli devam edeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin iş dünyasına moral verdiğini dile getiren Altuğ, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulunun politika faizini 425 baz puan indirmesi ardından bankaların da faiz indirimine yönelik beklenti var. Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki iyileşmenin, tahminlerin bir miktar altında olduğunu anımsatan Altuğ, şunları kaydetti:

"Bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasalar canlanacak. Bakan Albayrak'ın da bu yönde açıklaması oldu. Faiz indiriminin reel sektörümüze ve ekonominin geneline etkisinin olumlu yansımasını, bunun iç piyasayı hareketlendirmesini umut ediyoruz. İstihdam ve yatırım tüm bunlardan olumlu etkilenecek."

SATSO Meclis Üyesi Emrullah Terzioğlu ise "Faiz oranının düşürülmesi, emlak piyasasının hareketlenmesine olumlu etki sağlayacaktır ancak yeterli değildir. Daha da indirim yapılması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:39
  1. Faiz İndirimi
  2. Merkez Bankası
  3. SATSO
  4. Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ

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