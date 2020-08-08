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Ekonomi

Bankalardan koordinasyon ve iletişim vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve bazı banka genel müdürleri, önceki akşam bir araya gelerek piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:00:00 -
Bankalardan koordinasyon ve iletişim vurgusu

Türkiye Bankalar Birliği, ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısında güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararların değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada “Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir” denildi.

Merkez’den ayar

Öte yandan; Merkez Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü. TCMB tarafından yapılan duyuruda, “Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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