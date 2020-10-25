  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bankalarda 217 milyon lira unutuldu
Ekonomi

Bankalarda 217 milyon lira unutuldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin tüm çağrıları ve süre uzatımına rağmen, unutkan mudiler bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lirasını bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:12:00 -
Bankalarda 217 milyon lira unutuldu

Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Fonun tüm çağrılarına ve süre ötelemesine rağmen, hesaplarda yine milyonlarca lira unutuldu.

30 bin mudi parasını aldı

Bankalar tarafından ocak ayı başından ağustos sonuna kadar zamanaşımı listeleri ilan edilirken, bu kapsamda TMSF’ye devredilen toplam hesap sayısı 1 milyon 44 bin oldu. Bu hesapların muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) karşılığı da yaklaşık 217 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bankalar tarafından ocak ayından itibaren hak sahiplerine yapılan bildirimler ve ilanlar neticesinde zamanaşımına uğrayan hesaplar için yaklaşık 30 bin mudi ise bankalara başvurarak, paralarını TMSF’ye devredilmeden önce çekti. TMSF’ye, 2011-2020 döneminde, zaman aşımına uğradığı için toplam 5 milyon 418 bin hesap devredildi. Bu hesaplarda unutulan toplam tutar ise 1 milyar 185 milyon lira oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı
Gündem

Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı

Emekli Amiral Semih Çetin katıldığı televizyon programında, S-400'ler konusunda Türkiye'nin yüzde yüz haklı olduğunu söyledi. Bu sözler sonr..
Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı
Dünya

Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı

İtalyan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de ipleri elinde tuttuğunu belirtti.

Balbay yıldırım hızında çark etti
Gündem

Balbay yıldırım hızında çark etti

Mustafa Balbay katıldığı televizyon programında, "Müslümanlar dinlerini en iyi Danimarka'da yaşıyor." deyince konuklardan hukukçu Mücahit Bi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay