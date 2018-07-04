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Bankalar tüketim toplumu istiyor

Dün açıklanan verilere göre Türkiye’de hiçbir sektörün elde etmediği kadar kâr elde eden bankalar, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre karlarını yüzde 12 artırarak 23 milyar 839 milyona ulaştırdı. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan uzmanlar ise, “Bizi üretimden çok tüketim toplumuna çevirmek istiyorlar. Bu işin çözümü serbest piyasa ekonomisine aykırı bile olsa, üretimi artıracak ve faizi düşürecek tedbirlerin alınmasıdır” şeklinde konuştular.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:32
Bankalar tüketim toplumu istiyor

Ekonomi Muhabirleri Derneği Derneği Başkanı Turgay Türker, “Bu durum faiz lobisinin Türkiye üzerindeki oyunlarının bir göstergesidir. Sürekli ekonomideki resesyonu gerekçe gösterip piyasadaki parayı toplama, sıkıştırma ve faizleri artırma yoluna gidiyorlar. Bu durum faiz lobicilerinin nasıl Türkiye’de at koşturduğunun en somut göstergesidir. Paradan para kazanıyorlar. Geçen hafta kredi kartlarına gelen faiz artışları da bu rakama etki yapacaktır. Her türlü faiz artışı bu rakamın artmasına yol açacaktır. Bu kadar borçlandırılmış bir toplumda bankaların elde ettiği bu faiz geliri gayet normaldir. Bizi üretimden çok tüketim toplumuna çevirmek istiyorlar. Bu işin çözümü serbest piyasa ekonomisine aykırı bile olsa, üretimi artıracak ve faizi düşürecek tedbirlerin alınmasıdır. Kimsenin istediği gibi at koşturmaması lazım. Siyasetteki istikrarın ekonomiye yansıması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ekometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sertalp ise, “Bankacılık sektöründen yine ‘tatlı kâr’ haberi geldi. 2018’in ilk 5 ayı net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12.6 artışla 23.8 milyar lira oldu. Bu rakam kılçıksız, net kâr. Sorum şu; ‘Bu yıl kârını bu oranda artırabilen kaç tane sektör var’” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:32
  1. Ekonomi Muhabirleri Derneği Derneği Başkanı Turgay Türker
  2. Ekometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sertalp

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