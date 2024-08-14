Bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyaları belli oldu: İşte tüm tutarlar

Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin belli olmasıyla ocak ayı emekli maaş hesabı şimdiden başladı. Emekliler ise en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Emekli promosyonu bankadan bankaya değişirken rakam 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları…



Emekli maaş hesapları şimdiden başladı. Emekliler bir yandan da ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları takip ediyor. Özel bankalar ve kamu bankaları promosyon yarışına devam ederken bazı bankalara tutar 20 bin TL’ye çıkıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

İşte ağustos ayı emekli promosyon tutarları…

13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BELLİ OLDU

SSK ve Bağkur emeklileri yeni kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Bankalar yeni müşteriler için promosyon tutarlarını güncelledi. Promosyonlar 4 maaş dilimine göre belirleniyor. 13 bankanın ödeme tutarları belli oldu.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

ZİRAAT BANKASI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.

Maaş Tutarı Standart Promosyon

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

FİBABANKA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans emekli vatandaşlara 14.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

Maaş Tutar Aralığı Toplam promosyon tutarı

0 - 9.999 TL 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL

20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL

ŞEKERBANK

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

Buna göre maaş aralığı:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.