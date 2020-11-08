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Ekonomi Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?
Ekonomi

Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Bankaların çalışma saati kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? Soruları İstanbul’da artan koronavirüs vaka sayıları sonrası bankaların açılış ve kapanış saatlerini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İşte bankaların çalışma saatleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:52:00 - 2020-11-08 09:53:27
Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Koronaviüs vakalarındaki artış nedeniyle başta İstanbul olmak üzere pek çok yerde yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında bazı bankalar, çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. İstanbul'daki bir özel bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamına bankaların bir kısmı daha önce mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurmuştu.

 

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