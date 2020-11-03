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Ekonomi Bankalar, faizle kârlarını katladılar
Ekonomi

Bankalar, faizle kârlarını katladılar

Bankacılık sektörü, bu yılın ocak-eylül döneminde 46,3 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârını elde etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:11:00 -
Bankalar, faizle kârlarını katladılar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 9 ayında 46 milyar 254 milyon TL net dönem kârına ulaştı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında kârlılıktaki artış yüzde 28,8’e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârına ulaşıldı.

Kredilerden alınan faiz 225 milyar lirayı aştı

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri eylül sonu itibarıyla 304,5 milyar lira oldu. Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 225,6 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 52 milyar lirası tüketici kredilerinden, 7,5 milyar lirası kredi kartlarından, 26,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 139,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların faiz gideri azaldı

Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2019’un aynı dönemine göre yüzde 32,7 azalarak 138,9 milyar liraya geriledi. Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 45,4 artarak 165,6 milyar lira oldu.

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