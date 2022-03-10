Yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Şiddetli kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Bankacılık işlemleri olanlar ise 10-11 Mart tarihlerinde bankaların açık olup olmadığını araştırıyor.

Bankalar bugün açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

Valilikler peş peşe tatil açıklamaları yaptı. Okul tatilinin yanı sıra 10 Mart Perşembe günü pek çok ilde sağlık, ulaşım ve güvenlik alanları dışındaki kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bu sebeple bankaların durumu da merak ediliyor. Bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Bankalar 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle araları ise kurumlara göre farklılık gösteriyor. Ancak genellikle bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili yapıyor.