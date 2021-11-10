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Ekonomi Bankalar bugün açık mı? Bankalar kaça kadar açık 10 Kasım Çarşamba
Ekonomi

Bankalar bugün açık mı? Bankalar kaça kadar açık 10 Kasım Çarşamba

10 Kasım bankalar kaça kadar açık mı? 10 Kasım Çarşamba günü bankaların açık olup olmadığı, mobil bankacılıktan işlem yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, bankalar bugün kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:17:00 -
Bankalar bugün açık mı? Bankalar kaça kadar açık 10 Kasım Çarşamba

Banka şubeleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu sebeple 10 Kasım Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığı, bankaların kaça kadar açık olduğu araştırılıyor. Peki, bankalar saat kaça kadar açık olacak?

Bankalar bugün açık mı? Bankalar kaça kadar açık 10 Kasım Çarşamba

10 Kasım Çarşamba günü resmi tatil değil. Resmi tatil olmadığı için banka şubeleri açık ve normal mesailerini sürdürüyor. Ocak 2021’e kadar eft işlemleri yalnızca mesai saatleri içerisinde yapılıyordu. Hafta içi 17,00’den sonra ve hafta sonları eft işlemi yapılmıyordu. Ancak Ocak 2021’den itibaren fast uygulaması hayata geçirildi. Fast ile bankalar arası para gönderimi yedi gün yirmi dört saat yapılmaya başlandı.

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