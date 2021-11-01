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Ekonomi 'Bankalar battı' diyenler buna ne diyecek? İlk 9 ayda % 22 kar arttırdılar!
Ekonomi

'Bankalar battı' diyenler buna ne diyecek? İlk 9 ayda % 22 kar arttırdılar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2021 yılının ilk 9 ayına ait verileri açıkladı. Buna göre bankalar, yüzde 22,7 kar arttırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:44:00 - 2021-11-01 21:49:05
'Bankalar battı' diyenler buna ne diyecek? İlk 9 ayda % 22 kar arttırdılar!

BDDK tarafından Eylül ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapordaki veriler, "Bankalar battı, icraya düşen krediler patladı" gibi söylemler üretip, "ekonomik kriz" algısı oluşturmaya çalışanları ters köşe etti.

Yüzde 22,7 artış gösterdi

BDDK, bankacılık sektörünün toplam kârının, 2021'in ilk 9 ayında, yıllık yüzde 22,7 artışla 57 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Buna göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 7 trilyon 46 milyar 833 milyon lira düzeyine ulaştı. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 940 milyar 392 milyon lira artış gösterdi.

Muhalif medyanın yalan haberleri ellerinde patladı

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Yorumlar

Imam

Tefeciler para basmış
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