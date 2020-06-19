Bankadan alınan maaş haram mıdır? Artık maaşların neredeyse hepsi bankalar aracılığıyla veriliyor. Dolayısıyla bankalar da kendi reklamlarını yapmak ve daha fazla müşteri çekmek amacıyla promosyon veriyor. Peki ama promosyon almak faiz ile aynı keseye konabilir mi?

Diyanet Dergisi'nin “Diyanet'e Soralım” bölümünde “Banka promosyonu caiz midir” sorusunun cevabı;

“İşleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de, şüpheden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları ve ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur” şeklinde açıklandı.

Faize benzemesi konusunda...

Aynı şekilde sorunun devamı niteliğinde; “Bankaların, bu hizmetleri yürütme konusunda kurum ve kuruluşlarca kendilerinin tercih edilmesi karşılığında, gerek kurum ve kuruluşlara gerekse çalışanlarına vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de şüpheden de tümüyle uzak değildir.” dendi.