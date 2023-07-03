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Ekonomi Bankada en fazla döviz tutan ilimiz ortaya çıktı! Tahmin bile edemeyeceksiniz
Ekonomi

Bankada en fazla döviz tutan ilimiz ortaya çıktı! Tahmin bile edemeyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2023-07-03 10:45:00 -
Bankada en fazla döviz tutan ilimiz ortaya çıktı! Tahmin bile edemeyeceksiniz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre döviz mevduat oranı en yüksek il Aksaray oldu. Aksaray'daki banka mevduatlarının yarısı döviz olarak tutuluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre döviz mevduat oranı en yüksek il Aksaray oldu. Aksaray'daki banka mevduatlarının yarısı döviz olarak tutuluyor.

BDDK'nın 2023 yılının ilk çeyreğini kapsayan "FİNTÜRK - Finansal Türkiye Haritası" verilerine göre en büyük döviz mevduatı 1,6 trilyon lira ile İstanbul'da bulunuyor. Ankara, 513 milyar liralık döviz mevduatı ile ikinci sırada yer alırken; Antalya, Bursa ve İzmir'deki döviz mevduatları da 100 milyar lirayı geçti.

Oransal bazda bakıldığında ise bankacılık sistemindeki tüm mevduatların yarısının dövizde bulunduğu Aksaray, ilk sırada yer aldı. Döviz mevduat oranı yüzde 49 olan Nevşehir ve tüm mevduatlarının yüzde 48'nin dövizde olduğu Yozgat, ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Büyük şehirlere bakıldığında ise İstanbul'daki mevduatların yüzde 41'i, Ankara'dakilerin yüzde 32'si, İzmir'dekilerin ise yüzde 37'si dövizde bulunuyor.
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Yorumlar

Uğur

Kötülemek gibi olmasın, ama İç Anadolu ve bilhassa Orta-İç Anadolu insanı hakkında ben bunu söyleyip duruyorum, en özellikle de oraların zengin kesimi hakkında. Oy oranlarına aldanmayın. Altımız en çok oralardan olan pek çok vatandaşlarımızca oyuluyor. Deşseniz görürsünüz ki İstanbul'daki dövizci zenginlerin de çoğu aslında İç Anadolu yağızlarıdır, mesela malum İç Anadolu asıllı büyük holding aileleri gibi.
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