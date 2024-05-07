Bankacılıkta bir ilk! Kuveyt Türk’ten şirketler için mobilden evraksız hesap açılışı hizmeti!

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk evrak, anonim ve limitet şirketlere kaşe ve imzaya gerek olmaksızın mobil şube üzerinden şirket hesabı açma hizmetini başlatan ilk finans kuruluşu oldu. Kuveyt Türk müşterisi olmak isteyen tüzel firmalar, mobil uygulama üzerinden dakikalar içerisinde firma hesabı açarak ürün ve hizmetleri anında kullanmaya başlayabiliyor.

Kuveyt Türk, değişen beklentiler doğrultusunda müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bireysel müşterilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açılışı hizmetini sunan ilk finans kurumlarından biri olan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşu olmayı başarmıştı.

Müşterilerine uçtan uca dijital deneyim sunmayı odağına alan Kuveyt Türk hem anonim hem de limitet şirketleri kapsayacak şekilde tüzel müşteriler için de uzaktan hesap açılışı hizmetini başlattı. Kuveyt Türk, bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak anonim ve limitet şirketlere evrak, kaşe ve imzaya gerek olmaksızın mobil şube üzerinden hesap açılışı hizmeti sunuyor. Uzaktan hesap açılışı yapan firma yetkilileri, dakikalar içinde şirket hesabını açarak Kuveyt Türk Mobil’den sunulan POS, Sağlam Business Finansman Kart ile birikimlerini değerlendirebilecekleri yatırım fonları dahil birçok ürün ve hizmeti anında kullanmaya başlayabiliyor.

“Tüzel müşterilerimiz dakikalar içerisinde hesap açılışı yapabiliyor”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Sürdürülebilir finans anlayışımız doğrultusunda 2026 yılına kadar çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında önemli inisiyatifler almayı planlıyoruz. Dijital bankacılık atılımlarımız, kâğıtsız bankacılık yaklaşımımız ve bu alandaki uygulamalarımız kâğıt tüketimini azaltırken müşterilerimizin fiziki şubelere gelme ihtiyaçlarını büyük ölçüde azaltarak karbon ayak izini düşürüyor. Sektörde bir ilke imza atarak tüzel müşterilerin de uzaktan hesap açabilmesine yönelik hizmetimizi başlattık. Firmaların yalnızca vergi kimlik numarasını ilettiği evraksız, kaşe-imzasız tamamen entegre bir süreç oluşturduk. Böylece tüzel müşterilerimiz hem uçtan uca bir dijital deneyim yaşamakta hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Yeni hizmetimizle, firmaların ortak sayısı fark etmeksizin kimlik doğrulamayı tamamlayarak hesap açılışını kısa sürede gerçekleştirebiliyoruz. Tüzel müşterilerimiz, hesap açılışı yapıldığı andan itibaren Kuveyt Türk Mobil’den sunduğumuz tüm hizmetlerden anında faydalanabiliyor. Değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini odağımıza alarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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Kuveyt Türk Mobil’den şirket hesabı nasıl açılıyor?

Firma vergi kimlik no ve yetkili kimlik bilgilerinin alındığı başvuru formu doldurulur.

Kimlik kartı NFC ile okutulup ön kameradan yüz tanımayla kimlik doğrulaması yapılır.

Dijital kanallara yönelik kullanıcı bilgileri ile en yakın şube ve tercih edilen ürünler seçilerek bilgiler ekrana girilir.

Sözleşmeleri onlayıp görüntülü görüşmeye bağlanılır ve hesap açılış işlemi tamamlanır. Müşteriye dijital kanallar şifresi gönderilir ve Kuveyt Türk Mobil kullanılmaya başlanır.