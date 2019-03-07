Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 Şubat ile biten haftada 11 milyar 438 milyon 816 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 22 Şubat ile biten haftada 11 milyar 438 milyon 816 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 308 milyar 867 milyon 5 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 22 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,50, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 11,42 yükseldi.