0553 313 94 23

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 92 milyon lira artarak 2 trilyon 324,6 milyar liraya yükseldi- Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 881 milyon dolar azalarak 215 milyar 892 milyon dolara geriledi

20 Haziran 2019 Perşembe 15:21
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 92 milyon 886 bin lira artarak 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 92 milyon 886 bin lira artarak 2 trilyon 324 milyar 502 milyon 519 bin liradan 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 artışla 1 trilyon 27 milyar 44 milyon 489 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 195 milyar 581 milyon 17 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 881 milyon dolar azalarak 215 milyar 892 milyon dolara geriledi. Bunun 197 milyar 105 milyon doları mevduat bankaları ve 18 milyar 787 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 956 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 524 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 82 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 543 milyon dolar oldu.


- Taksitli ticari krediler azaldı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,28 artarak 386 milyar 896 milyon 635 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,29 azalarak 368 milyar 789 milyon 144 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,04 azalarak 138 milyar 670 milyon 81 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 169 milyar 890 milyon 801 bin lirası konut, 4 milyar 812 milyon 607 bin lirası taşıt ve 212 milyar 193 milyon 227 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira artarak 2 trilyon 449 milyar 22 milyon 784 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,71 artış gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:21
  1. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı
  2. Haftalık
  3. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnsülin direncinin belirtilerine dikkat
    1. İnsülin direncinin belirtilerine dikkat
    2. Turgutlu Belediyesi Yaz Spor..
    3. Polisten gürültü kirliliği yapan..
    4. İzmir’de seyir halindeki kamyon..
    5. Juventus’ta Maurizio Sarri resmi..
    6. Hafif ticari araç refüje çıktı: 1..
    7. Mahkumların tiyatro oyunu ayakta..
    8. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    9. Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi..
    10. Karabük’te metrekareye 30 kilogram..
    11. Çay üreticileri için güç birliği
    12. Tayland’da yaban mantarı öldürdü
    13. Başkan Gürün Turgutreis Arıtma..
    14. Küçükçekmece’de kreş ve istihdam..
    15. Mezuniyetine bir gün kala akıma..
    16. Beyşehir’de jandarmadan kan bağışı
    17. ABD’de yumurta şeklindeki robot polis..
    18. Selçuk İletişim Fakültesinde mezuniyet..
    19. Balıkçıların yaşadığı sorun yüzer..
    20. İncirliova Belediyespor Adalet Duman’a..
    21. Sokotra Güvenlik Komitesinden "kırmızı..
    22. Ne çektin be İzmirli! CHP vatandaşı..
    23. AA'nın "Ajans Haberciliği"..
    24. Atlasglobal’den gururlandıran başarı
    25. Kadın milli basketbolcular Sırbistan..
    26. Nazillili Malatyalılardan Başkan..
    27. İmamoğlu'ndan "Sayıştay raporu" yanıtı
    28. Nitelikli mezunlar için büyük adım
    29. Bram Graber: "Türk piyasasına ve..
    30. İsmailağa Cemaati’nden beklenen 23..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!