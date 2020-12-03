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Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı 3 trilyon 633,8 milyar lira, kredi hacmi de 3 trilyon 506,5 milyar lira oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:57:42 -
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 67,7 milyar lira artarak 3 trilyon 633,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 27 Kasım ile biten haftada 67 milyar 686 milyon 698 bin lira artarak 3 trilyon 566 milyar 134 milyon 426 bin liradan, 3 trilyon 633 milyar 821 milyon 124 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,40 artışla 1 trilyon 545 milyar 336 milyon 864 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat de yüzde 2,83 artışla 1 trilyon 958 milyar 485 milyon 639 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 75 milyon dolar azalarak 255 milyar 945 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 227 milyar 975 milyon dolar olurken, bunun 144 milyar 5 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 970 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.


- Taksitli ticari krediler arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,34 artarak 636 milyar 498 milyon 829 bin liraya ulaştı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,98 yükselişle 561 milyar 161 milyon 965 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,55 yükselişle 195 milyar 568 milyon 787 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 344 milyon 494 bin lirası konut, 7 milyar 362 milyon 632 bin lirası taşıt ve 376 milyar 791 milyon 703 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Kasım ile biten haftada 43 milyar 56 milyon 791 bin lira artarak 3 trilyon 506 milyar 541 milyon 172 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artış gösterdi.

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