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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 26 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 511 milyar 968 milyon liraya yükseldi- Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 295 milyar 659 milyon liraya ulaştı

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:53
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 18 milyon lira artarak 2 trilyon 511 milyar 968 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Temmuz ile biten haftada 4 milyar 18 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 507 milyar 950 milyon liradan 2 trilyon 511 milyar 968 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 24 milyar 658 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 295 milyar 659 milyon lira oldu.


- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Temmuz ile biten haftada 441 milyon lira artarak 401 milyar 215 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 178 milyar 742 milyon lirası konut, 5 milyar 965 milyon lirası taşıt ve 216 milyar 508 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 244 milyon lira azalarak 382 milyar 787 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,8 artarak 110 milyar 161 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 47 milyar 599 milyon lirası taksitli, 62 milyar 562 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 artarak 117 milyar 632 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 78 milyar 669 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 11 milyar 463 milyon lira artarak 578 milyar 778 milyon liraya yükseldi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:53
  1. Bankacılık Sektörü
  2. BDDK
  3. Mevduat

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