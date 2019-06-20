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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran itibarıyla 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi- Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 294 milyar 842 milyon liraya yükseldi

20 Haziran 2019 Perşembe 16:20
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 847 milyon lira artarak 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Haziran ile biten haftada 5 milyar 847 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 534 milyar 186 milyon liradan 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 23 milyar 192 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,02 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 294 milyar 842 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Haziran ile biten haftada 1 milyar 75 milyon lira artarak 403 milyar 75 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 181 milyar 749 milyon lirası konut, 6 milyar 108 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 217 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 992 milyon lira gerileyerek 388 milyar 502 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,57 artarak 107 milyar 659 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 875 milyon lirası taksitli, 62 milyar 784 milyon lira taksitsiz oldu.


- Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,87 artarak 112 milyar 762 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 76 milyar 945 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 81 milyon lira artarak 563 milyar 112 milyon liraya çıktı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:20
  1. BDDK
  2. Kredi
  3. Mevduat
  4. Piyasalar
  5. Takipteki krediler

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