Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 8 Mayıs ile biten haftada 54 milyar 488 milyon 393 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 8 Mayıs ile biten haftada 54 milyar 488 milyon 393 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 3 trilyon 47 milyar 463 milyon 385 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 8 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,82, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 22,50 yükseldi.