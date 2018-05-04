Bankacılık kârı ilk çeyrekte yüzde 5 yükseldi

Mart 2018 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 375 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 117 milyar 411 milyon lira arttı. Mart 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 196 milyon 384 milyon TL, menkul değerler 406 milyar 827 milyon TL oldu.

Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 3,6, krediler yüzde 4,7 ve menkul değerler toplamı yüzde 1,3 artış gösterdi. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 sonuna göre yüzde 3,9 artışla 1 trilyon 777 milyar 374 milyon TL oldu.

Sektörün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 4,6 artışla 375 milyar 716 milyon TL’ye yükseldi. Mart 2018 döneminde sektörün dönem net karı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 13 milyar 912 milyon TL oldu.

Sermaye yeterliliği standart oranı da mart sonu itibarıyla yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti.