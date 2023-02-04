Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Sekreter” ve “Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, “Sekreter” kadrosu için sözlü sınav şeklinde; “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.



GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:



A) Genel Şartlar:



1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.



B) Özel Şartlar:



Sekreter ( Ön lisans mezunu) Kadrosu için,



-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare, Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık, Orta Kademe Banka- Sigorta Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup KPSS P93 Puan Türünden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 50 kişi içerisinde bulunmak.

- Kamu Kurum veya Kuruluşlarında Devlet Memuru olarak çalışıyor olmamak ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilmemiş olmak. (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar başvuruda bulunamayacaktır, bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.)



Şoför (En az lise ve dengi okul mezunu) Kadrosu için,



- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla (B) sınıfı sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak.

- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup P3 (Lisans mezunları), P93 (Ön lisans mezunları) veya P94 (Lise ve dengi okul mezunları) puan türlerinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak.

- Kamu Kurum veya Kuruluşlarında Devlet Memuru olarak çalışıyor olmamak ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilmemiş olmak. (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar başvuruda bulunamayacaktır, bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.)



Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3, KPSS P93 veya P94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır.Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.



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