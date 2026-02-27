  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suça sürüklenen çocuk sayısında yüzde 17’lik artış! 27 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 27 Şubat 1644: Yahyâ Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhulislâmı, Şair) ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor! Cenevre’de nükleer diplomasisi: ABD ve İran arasında kritik uzlaşı sinyalleri Pakistan-Afganistan sınırında çatışmalar devam ediyor Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de Kış kapıya dayandı: 18 ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti! Gençlerden Erdoğan'a sürpriz
Gündem Bankacı ve matbaacı şaşırttı Kredi kartı kopyacılarından büyük vurgun
Gündem

Bankacı ve matbaacı şaşırttı Kredi kartı kopyacılarından büyük vurgun

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bankacı ve matbaacı şaşırttı Kredi kartı kopyacılarından büyük vurgun

Vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp 2 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ederek vurgun yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında bankacı ve matbaacının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp 2 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ederek vurgun yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında bankacı ve matbaacının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilgilerini kopyaladıkları kartlar üzerinden çeşitli illerde 2 milyon 121 bin TL tutarında alışveriş yapıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen aralarında bankacı ve matbaacının yanı sıra, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin de yer aldığı şahıslara yönelik polisin teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülmekte olan nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında 4 şüpheliye yönelik Amasya merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 6 adet banka kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar kasası, 1 adet fotoğraf makinesi, 4 adet sim kart, 1 adet USB bellek, 1 adet e-imza cihazı, 1 adet hafıza kartı ile 52 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ü., Z.Ş. ve T.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam etmekte olduğu bildirildi.

Dolandırıcının yöntemi bitmiyor Vatandaşa İftar rezervasyonu oyunu
Dolandırıcının yöntemi bitmiyor Vatandaşa İftar rezervasyonu oyunu

Aktüel

Dolandırıcının yöntemi bitmiyor Vatandaşa İftar rezervasyonu oyunu

Vatandaşın kanını emen "Başkomiser" yalanı patladı! 20 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı!
Vatandaşın kanını emen "Başkomiser" yalanı patladı! 20 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı!

Gündem

Vatandaşın kanını emen "Başkomiser" yalanı patladı! 20 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı!

İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!
İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

Yerel

İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama
Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama

Gündem

Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bientos mariantos

Bu tür yolsuzluk dolandırıcılık haberlerini duymak istemiyorsanız şeriatı getirin ki millet rahat etsin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23