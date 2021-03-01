Borç yapılandırma ödemelerini son güne bırakanlar ödemeleri saat kaça kadar nereden nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, vergi daireleri bu gece kaça kadar açık?

Banka şubeleri kaça kadar açık son dakika

Borç yapılandırma başvuruları 17 Ekim 2020’de alınmaya başladı. Yapılandırma başvuruları 1 Şubat Pazartesi günü sona erdi. Mükellefler yapılandırma borcu ilk taksitlerini 1 Mart 2021 gün sonuna kadar yapmak durumunda. Ayrıca mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Yapılandırma ödemeleri vergi daireleri, banka şubeleri, bankaların dijital kanalları ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada vatandaşların borçlarını zamanında ödeyebilmeleri için 1 Mart Pazartesi 00.00'a kadar vergi dairelerinin açık olacağını duyurdu. Ayrıca Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri de bu gece 00.00'a kadar açık olacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak” denildi.

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