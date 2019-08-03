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Banka kredisiyle kurban kesilir mi?

Bir kimse malik olduğu malda tasarrufta bulunabilir. Malik olması için keseceği malın sahibi olması gerekir. Bir kimse borçlanarak kurban kesebilir. Faizsiz bir şekilde bankadan borç alınırsa kurban kesilebilir. Bir kimse bankadan gidiyor faizli para çekiyor.Kişi o çektiği paranın sahibi mi sahibi. Bir kimse bankadan kredi çekti kurban kesti o kurban kurbandır. Ama neye aldı. Eğer fakirse maddi durumu yoksa o kişinin zaten kurban kesmesine gerek yoktur. Niye faizli muameleye giriyor. Kurban kesmeye gücün yetmiyorsa kesme. Faizli kredi alıp da bir de faiz ödeme sorumluluğu günahı altına girme. Eğer imkanın varsa kendi imkanlarınla kurbanını al. İmkanı olmayan kimsenin faizli kredi alıp kurban keseceği yerine kesmemesi daha iyidir.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:32
Banka kredisiyle kurban kesilir mi?

Bankadan kredi çekerek kurban kesilir mi?Bir kimse malik olduğu malda tasarrufta bulunabilir. Malik olması için keseceği malın sahibi olması gerekir. Bir kimse borçlanarak kurban kesebilir. Faizsiz bir şekilde bankadan borç alınırsa kurban kesilebilir. Bir kimse bankadan gidiyor faizli para çekiyor. Kişi o çektiği paranın sahibi mi sahibi. Bir kimse bankadan kredi çekti kurban kesti o kurban kurbandır. Ama neye aldı. Eğer fakirse maddi durumu yoksa o kişinin zaten kurban kesmesine gerek yoktur. Niye faizli muameleye giriyor. Kurban kesmeye gücün yetmiyorsa kesme. Faizli kredi alıp da bir de faiz ödeme sorumluluğu günahı altına girme. Eğer imkanın varsa kendi imkanlarınla kurbanını al. İmkanı olmayan kimsenin faizli kredi alıp kurban keseceği yerine kesmemesi daha iyidir.

Vadeli kurban kesilir mi

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:32
  1. Banka kredisiyle kurban kesilir mi?
  2. Vadeli kurban kesilir mi
  3. Kurbanı veresiye olarak alabilir mi?
  4. Borçlanarak kurban kesilir mi?
  5. Bankadan kredi çekerek kurban kesilir mi?

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