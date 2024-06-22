Banka kartı hakkında Çin'den düşürme çağrısı! Amerikalılar planlarını hayata geçirebilir! Flaş paylaşım...

Bloomberg News tarafından Cuma günü yayınlana habere göre Çin, uluslararası ziyaretçilerin harcamalarını teşvik etmek amacıyla Visa (V) ve Mastercard'dan (MA) banka kartı işlem ücretlerini düşürmelerini talep ediyor.

Habere göre Çin Ödeme ve Takas Birliği, diğer ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin ücretlerinin mevcut %2 ila %3 oranlarından %1,5'e indirilmesini öneriyor.

Bu indirimin uygulanması halinde, Çin'deki uluslararası ziyaretçiler için daha düşük masraflara yol açabilir. Visa ve Mastercard tarafından tahsil edilen ücretler genellikle işletmeler tarafından ödenirken, bu masraflar sıklıkla tüketiciler tarafından ödenen fiyatlara dahil ediliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumlar, Visa ve Mastercard'ın ödeme işlemleri için işletmelere uyguladığı ücretleri sınırlandırmak için çalışmaktadır.

Bu yılın başında iki şirket, kredi ve banka kartı ücretlerini azaltmak amacıyla ABD tarihindeki en büyük uzlaşmalardan birini kabul etti. Bununla birlikte, New York'taki bir yargıç, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ücretlerle ilgili uzun süredir devam eden yasal bir anlaşmazlığı çözmeyi amaçlayan anlaşmayı onaylamama eğiliminde olduğunun sinyalini verdi.

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Mastercard Bloomberg'e yaptığı açıklamada Çin Ödeme ve Takas Birliği'nin teklifini aldığını ve yurtdışından banka kartı kabul eden yerel işletmelerin maliyetlerini azaltmak için iş ortaklarıyla birlikte çalışmayı planladığını bildirdi.



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