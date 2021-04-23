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Ekonomi Banka işlemleri bugün yapılır mı? Bugün EFT yapılır mı?
Ekonomi

Banka işlemleri bugün yapılır mı? Bugün EFT yapılır mı?

Bankalar 23 Nisan’da çalışıyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün bankaların açık olup olmadığı vatandaşlarca merak ediliyor. Resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan’da bankaların açık olup olmadığı, bugün banka işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştiremeyeceği de sorgulanıyor. Peki 23 Nisan’da bankalar açık mı? Bankalar bugün açık mı? Bankalar 23 Nisan’da çalışıyor mu? Bankalarda bugün EFT yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:28:00 - 2021-04-23 10:28:31
Banka işlemleri bugün yapılır mı? Bugün EFT yapılır mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm banka şubeleri kapalı olacak. PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir. Öte yandan aran korona vakaları nedeniyle 23 Nisan Cuma günü de dahil üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bugün EFT yapılır mı?

Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de 23 Nisan'da gerçekleştirilemeyecek. Korona vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte bankalar da çalışma saatlerini değiştirdi. Hafta için bankaların çalışma saatleri 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 olarak güncellendi.

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