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Ekonomi Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu
Ekonomi

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşların merak ettiği 'Banka iflas ederse paramız ne olur?' sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:22:00 -
Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankada altını, doları, lirası olanları ilgilendiren bir soruya yanıt verdi.

Tv100'deki köşesinde değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, “Bankalar batar mı?", "Paramı çekmeli miyim?" ve "Param ne kadar güvende?” sorularını cevapladı.

İşte İslam Memiş'in o yazısı:

İnsanların tedirgin olmasının en önemli nedeni ise “sosyal medya operasyonu”dur.

Ülkelerin ekonomisine darbe vurmak için uygulanan klasik operasyon türüdür.

Sosyal medyada sahte hesap açan dış istihbarat memurları ya da terör örgütü üyeleri, bu tür algıları yıllardır uygular.

Siyasi kindarlık nedeniyle içeriden bile destek aldıkları oluyor.

Üzücü olan insanların bunlara inanması!

İnanmayın.

Neden mi?

Çünkü bankadaki paranızın belli bir miktarı devlet güvencesinde.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarının 1 Ocak 2023’ten itibaren 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarılmasına karar verdi.

TMSF’nin kurul kararı, Resmi Gazete’de geçen hafta yayımlandı.

Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerlenme oranı dikkate alınarak, hâlihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 itibariyle 400 bin TL olarak belirlendi.

Yani, banka mevduat hesabınızdaki paranın 400 bin TL’sini TMSF garanti ediyor.

Bu konuyla alakalı birçok soru sorulduğundan, daha net anlaşılması için soru cevap şeklinde değerlendirmek isterim.

Çalıştığım bankada altın, gümüş, döviz gibi farklı birikimlerim var. Toplamı 2 milyon lirayı buluyor, sadece 400 bin TL’si mi garantide?

Evet

Her bankada ayrı bir garanti mi?

Evet, her bankada ayrı ayrı 400 bin TL.

Altın ve gümüş için geçerli mi?

Evet, geçerli.

Yatırım hesabında hazır olanlar buna dahil mi?

Hayır, sadece mevduat hesapları.

Garanti kapsamı sadece devlet bankaları için mi geçerli?

Hayır, özel veya devlet fark etmez.

400 bin TL üzeri bankada parası olmasına rağmen tedirgin olanlar varsa, diğer bankalara 400 bin TL olarak bölebilir.

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