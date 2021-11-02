Banka çalışma saatleri kaç? Bankalar sabah kaçta açılıyor akşam kaçta kapanıyor?
Banka sabah saatleri, öğle arası banka saatleri ile bankaların akşam kapanış saatleri merak ediliyor. Korona salgını süresinde bankaların çalışma saatlerinde bir hayli değişiklik oldu. Bankalarda işlem gerçekleştirmek isteyenler bankalara akın ederken, bankalar da mesai saatlerini güncelledi. Bu nedenle pek çok banka çalışma saatleri ile ilgili değişikliğe gitti. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yeni banka çalışma saatleri...
Çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Garanti Bankası çalışma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar..
Bankaların çalışma saatleri internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Bankalarda para çekme, para yatırma, emekli maaşı çekme, EFT ve havale yapma, konut, taşıt finansmanı ödemesini gerçekleştirme, SGK ve Bağ-Kur prim borcu ödemeleri gibi birçok işlemin gerçekleştirildiği banka şubelerinin çalışma saatleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Kuveyt Türk Çalışma Saatleri
Kuveyt Türk şubelerimiz bu süreçte hafta içi 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 (Cuma 14:00-17:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ Bankası çalışma saatleri
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Garantı çalışma saatleri
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB çalışma saatleri
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK çalışma saatleri
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
AKBANK çalışma saatleri
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
VAKIFBANK çalışma saatleri
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
ZİRAAT Bankası çalışma saatleri
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Yapı Kredi çalışma saatleri
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Denizbank çalışma saatleri
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Finansbank çalışma saatleri
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING Bank çalışma saatleri
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.