  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Banka çalışma saatleri kaç? Bankalar sabah kaçta açılıyor akşam kaçta kapanıyor?
Ekonomi

Banka çalışma saatleri kaç? Bankalar sabah kaçta açılıyor akşam kaçta kapanıyor?

Banka sabah saatleri, öğle arası banka saatleri ile bankaların akşam kapanış saatleri merak ediliyor. Korona salgını süresinde bankaların çalışma saatlerinde bir hayli değişiklik oldu. Bankalarda işlem gerçekleştirmek isteyenler bankalara akın ederken, bankalar da mesai saatlerini güncelledi. Bu nedenle pek çok banka çalışma saatleri ile ilgili değişikliğe gitti. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yeni banka çalışma saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:45:00 - 2021-11-02 11:46:11
Banka çalışma saatleri kaç? Bankalar sabah kaçta açılıyor akşam kaçta kapanıyor?

Çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Garanti Bankası çalışma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar..

Bankaların çalışma saatleri internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Bankalarda para çekme, para yatırma, emekli maaşı çekme, EFT ve havale yapma, konut, taşıt finansmanı ödemesini gerçekleştirme, SGK ve Bağ-Kur prim borcu ödemeleri gibi birçok işlemin gerçekleştirildiği banka şubelerinin çalışma saatleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Kuveyt Türk Çalışma Saatleri

Kuveyt Türk şubelerimiz bu süreçte hafta içi 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 (Cuma 14:00-17:00) saatleri arasında hizmet vermektedir. 

İŞ Bankası çalışma saatleri

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garantı çalışma saatleri

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB çalışma saatleri

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK çalışma saatleri

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

AKBANK çalışma saatleri

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIFBANK çalışma saatleri

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yapı Kredi çalışma saatleri

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING Bank çalışma saatleri

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
IMF yetkilileri ile basılan Öztrak'tan pişkinlik
Siyaset

IMF yetkilileri ile basılan Öztrak'tan pişkinlik

2019 yılında İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz’la birlikte Ankara Hilton Oteli’nde IMF yetkilileri ile gizli görüşmede yakalanan CHP Sözcüsü Faik Ö..
41 Kongre üyesinden Türkiye mektubu
Dünya

41 Kongre üyesinden Türkiye mektubu

ABD'de 41 Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a iki sayfalık bir mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların satılmamasını istedi...
Böyle ahlaksızlık görülmedi! Sözde fenomenin yaptığı iğrençlik pes dedirtti
Gündem

Böyle ahlaksızlık görülmedi! Sözde fenomenin yaptığı iğrençlik pes dedirtti

İnternette canlı yayın açarak oyun oynayıp ya da sohbet edip para kazanmayı deneyen yayıncılardan bazıları, vicdan sömürüsü yaparak takipçil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay