Banka çalışma saatleri kaç? Bankalar sabah kaçta açılıyor akşam kaçta kapanıyor?

Çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Garanti Bankası çalışma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar..

Bankaların çalışma saatleri internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Bankalarda para çekme, para yatırma, emekli maaşı çekme, EFT ve havale yapma, konut, taşıt finansmanı ödemesini gerçekleştirme, SGK ve Bağ-Kur prim borcu ödemeleri gibi birçok işlemin gerçekleştirildiği banka şubelerinin çalışma saatleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Kuveyt Türk Çalışma Saatleri

Kuveyt Türk şubelerimiz bu süreçte hafta içi 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 (Cuma 14:00-17:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ Bankası çalışma saatleri

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garantı çalışma saatleri

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB çalışma saatleri

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK çalışma saatleri

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

AKBANK çalışma saatleri

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIFBANK çalışma saatleri

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yapı Kredi çalışma saatleri

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING Bank çalışma saatleri

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.