Koronavirüs bankaların çalışma saatleri güncel | 2019 yılının aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tedbirler yeterince alınmadığından tüm dünyaya yayılan koronavirüsle savaş sürüyor. Bazı ülkelerden gelen haberler ise gelecek adına endişe oluşturuyor. Virüsle nasıl baş edileceği, salgının ne zaman son bulacağı konuları net değil. Uzmanlar bu süreçte öncelikli olarak hasta olmaya çalışmanın gerekli olduğunu belirtiyor. Hal böyle olunca da alışkanlıklarımız, yaşam şekillerimiz bir hayli değişti. Maske, mesafe ve hijyen üçlüsü milyarlarca insanın vazgeçilmezi oldu. Salgında Avrupa 2. dalga tehdidi ile karşı karşıya. Ülkemizde de vakalar artmış durumda. Bu sebeple pek çok kurum ve kuruluş çalışma saatlerini revize etti. Bankalarda çalışma saatlerini değiştirdi. Peki, hangi banka saat kaçta açılıyor?

Banka çalışma saatleri | Bankalar saat kaçta açılıyor güncel

Pek çok banka vakaların çok olduğu illerde mesai saatlerini değiştirdi. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor?

İş Bankası yaptığı açıklamada İstanbul'daki şubeleri için mesai saati değişikliğine gidildiğini duyurdu. Söz konusu açıklamada İş Bankası İstanbul şubelerinin 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini duyurdu.

İşte bankaların çalışma saatleri

Denizbank 09.00-17.00

Halkbank 09.00-17.00

Ziraat Bankası 09.00-17.00

Akbank 09.00-17.00

Garanti 09.00-17.00