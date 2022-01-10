  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bank of America kripto paralara 'balon' dedi!
Ekonomi

Bank of America kripto paralara 'balon' dedi!

Küresel ekonomide son dönemin yaygın teması olan genişleyici para politikalarının dünyada genel olarak varlık sınıflarında balonlar yarattığına ilişkin endişeler yüksek sesle dile getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 09:34:00 -
Bank of America kripto paralara 'balon' dedi!

Bank of America stratejistleri kripto paralar, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihi olarak riskli varlıklarda balonun eş zamanlı olarak patladığını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Stratejistlere göre spekülatif alanlardaki geri çekilme Fed'in sıkılaşma patikasında hızlanma kararına karşı yatırımcıların pozisyon almasından sonra geldi.

Infrastructure Capital Advisors Portföy Yöneticisi Jay Hatfield de Fed'in likiditeyi kısmasının hisse risk primleri ve faiz oranlarının yükselmesine neden olacağını, bu durumun teknoloji hisseleri, fenomen hisseler ve kısmen kripto varlıklar üzerinde etki yaratacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

selim

asil balon DOLAR , yakin zamanda gorursunuz !!!
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay