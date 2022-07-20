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Ekonomi Bank Of America dolar tahminini duyurdu
Ekonomi

Bank Of America dolar tahminini duyurdu

Bank of America analistleri, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına paralel olarak doların güçlü kalmayı sürdüreceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 16:29:00 -
Bank Of America dolar tahminini duyurdu

Bank of America analistleri yüksek enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artırma konusunda kararlı olmaya devam etmesi halinde doların güçlü kalmayı sürdüreceğini savundu.

"ABD en yüksek enflasyon oranına ve en güçlü paraya sahip" değerlendirmesini yapan analistler, "Dolar uzun vadeli başa baş seviyesine ilişkin tahminler ile karşılaştırıldığında aşırı değerli seviyelere ulaştı. Ancak Fed enflasyon konusunda endişeli olmayı sürdürdükçe doların güçlü kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BofA analistleri doların enflasyonun hafiflemesi beklenen bu yılın son çeyreğine veya gelecek yıla kadar güçlü kalmayı sürdüreceğini öngördü.

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