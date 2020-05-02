  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bangladeş’te sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs'a uzatılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:42:57 -
Bangladeş’te sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs'a uzatılacak

DAKKA (AA) - Banladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Mayıs'a kadar uzatılacağı bildirildi.

Kamu İdaresi Bakanlığı yetkililerinden Abdullah Şibli Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Şeyh Hasina'nın sokağa çıkma yasağının uzatılmasını kabul ettiğini, resmi onayının ardından yasağın yürürlüğe gireceğini söyledi.

Sadık, sokağa çıkma yasağının 16 Mayıs'a kadar uzatılacağını kaydetti.

Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, 26 Nisan'da sona ermesi planlanan yasağın 5 Mayıs'a kadar sürdürüleceğini duyurmuştu.

Bangladeş'te 26 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

165 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 790’a yükselirken, salgın sebebiyle 175 kişi hayatını kaybetmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı